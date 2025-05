Caos Serie B, il Brescia: "Agito correttamente, lo dimostreremo" La nota del club lombardo

Un comunicato in serata per fare chiarezza sul caos di quest'oggi. Il Brescia si affida ad una breve nota stampa: "A seguito delle notizie di stampa emerse in data odierna e dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto dalla F.I.G.C. per presunte irregolarità nei pagamenti, Brescia Calcio S.p.a. comunica che ricorrerà in qualsiasi sede sportiva e, qualora necessario, extra-sportiva, per tutelare la propria posizione ritenendo di aver adempiuto correttamente alle scadenze federali e di aver agito in conformità alle norme statali e sportive.