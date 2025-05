Terremoto serie B, la situazione: si strizza l’occhio ad un campionato a 22 Il Brescia prova a difendersi, la Sampdoria prepara un dossier alla B

Una nuova caldissima estate all’orizzonte. La Serie B s’interroga sul finale di stagione. Il terremoto che ha coinvolto il Brescia rischia di avere ripercussioni pesantissime. I playout al momento sono stati sospesi e rimandati a data da destinarsi. Dipenderà tutto dall’udienza di giovedì che potrebbe portare al deferimento e conseguente penalizzazione di quattro punti per il Brescia. Una decisione che aprirebbe ad una modifica della classifica, con il Frosinone salvo, Salernitana-Sampdoria in zona playout e le rondinelle retrocesse. Sarebbe però l’inizio di una lunga querelle giudiziaria, con la Salernitana parte interessata e pronta a scendere in campo al pari della Sampdoria. Insomma, un tutto contro tutti senza esclusioni di colpi.

Il Brescia si difende

Massimo Cellino ha provato a difendersi ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Siamo stati truffati, e ho già presentato una denuncia penale. Quella società di via Montenapoleone a Milano che ci ha venduto i crediti d’imposta è sparita, non rispondono più al telefono. Eppure, hanno ceduto crediti d’imposta per più di 100 milioni a molte aziende. Il 9 maggio ci hanno detto che erano in corso verifiche e avevamo 60 giorni di tempo, dicendomi che in caso contrario avrei dovuto rispondere in solido. E io sarei stato pronto a farlo. Tutto è molto strano, in due giorni hanno fatto e chiuso le indagini. Noi avevamo mandato alla Covisoc copia del contratto di acquisto e anche la ricevuta del nostro pagamento. Non mi va di finire così la mia esperienza al Brescia. Sabato avevo anche definito la cessione del club a una persona perbene, italiana. Ora chissà, siamo nei guai: ma noi daremo battaglia”.

La Samp punta alla B a 22 squadre

Mentre il Frosinone resta in silenzio, la Sampdoria si appresta ad alzare la voce. Il club blucerchiato però non vorrebbe scendere in campo e disputare il playout con la Salernitana ma addirittura strizza l’occhio ad una possibile serie B allargata a 22 squadre. I blucerchiati sarebbero contrari allo spareggio ed in un dosser da inviare alla Lega indicherebbe il clima di tensione, il mancato allenamento da una settimana e l’impossibilità di poter programmare la serie C con anticipo tra le condizioni che renderebbero sfavorevole disputare lo spareggio. E allora arriva la soluzione che accontenterebbe tutti: serie B a 22 squadre, in attesa di capire la situazione Brescia.