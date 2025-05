Caos Serie B, esplode la rabbia del tifo del Brescia. E la Samp sceglie i legali La Salernitana aspetta il corso degli eventi ma si oppone ai playout a giugno

La Salernitana aspetta. Dopo la nota durissima di domenica e la diffida inviata alla Lega Serie B per giocare subito i playout, il club granata ora scruta da diretta interessata quelli che saranno gli eventi in una clamorosa coda velenosa dell’intero campionato cadetto. Nella giornata di ieri, i tifosi del Brescia hanno alzato la voce e protestato: in circa 700 si sono radunati in Piazza Loggia, con la durissima contestazione della Curva Nord contro il patron Massimo Cellino e la Lega B. La paura è quella di una clamorosa retrocessione in serie C, una macchia nella storia delle rondinelle che avevano festeggiato la salvezza. Intanto il club prepara le proprie mosse mentre Cellino lavora per la cessione del club: sembrava fatta con Radrizzani poi il dietrofront. Ora ci sarebbe un nuovo fondo straniero pronto a chiudere. Giovedì intanto alle ore 10:00 è in programma a Roma l'udienza con il club lombardo che esclude l'ipotesi del patteggiamento.

Ipotesi B a 22 squadre

E la Sampdoria? Aspetta di conoscere quale sarà l’esito del primo grado di giudizio dopo il deferimento che arriverà giovedì ma non ha intenzione di disputare i playout. Il club doriano ha allargato la propria squadra di legali e continua a lavorare ai fianchi per una serie B a 22 squadre. Una soluzione che sarebbe gradita per più di un club cadetto e che potrebbe essere un appiglio anche per la Salernitana, bramosa di vedersi riconoscere la decisione forte di non disputare i playout a metà giugno se non subito con il Frosinone, rispettando quella che è la classifica attuale di serie B.