Salernitana, Commissione Sport comunale pronta a protestare con la Lega B La politica scende in campo "a tutela della Salernitana"

Un'iniziativa condivisa. La Commissione Sport del comune di Salerno alza la voce e promette battaglia dopo il terremoto che ha scosso la serie B e che ha obbligato la Salernitana a dover rinviare il proprio playout con il Frosinone. Rino Avella, a capo della commissione, con una nota sui propri canali social annuncia la volontà di scendere in campo. "Il blocco del playout di Serie B ha fortemente penalizzato la Salernitana. La vicenda, che si trascina nell’incertezza circa l’evoluzione e l’epilogo, sta determinando evidenti tensioni. I tifosi, già in migliaia, si sono ritrovati in una manifestazione spontanea al di fuori dello stadio Arechi. Il malcontento cresce di ora in ora. L’argomento, nella sua complessità, è stato ampiamente discusso nel pomeriggio di martedì 20 maggio in sede di Commissione Sport.

"A tutela della Salernitana"

La nota continua: "L’organismo, raccogliendo e condividendo il forte input del Consigliere Celano, ha deliberato che una delegazione capeggiata da Presidente e vice Presidente, con Antonio Carbonaro e gli altri Consiglieri, domani mercoledì 21 maggio, si recherà dal Sindaco con la proposta di organizzare una manifestazione di protesta istituzionale (Sindaco, consiglieri comunali e tutti Parlamentari del territorio) sotto la sede della Lega B per chiedere di essere ricevuti dal Presidente Bedin. Per la tutela della Salernitana, per il rispetto delle regole, per gli interessi della città e della tifoseria di Salerno".