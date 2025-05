Caos Salernitana, il sindaco Napoli: "La Lega sbaglia tutto, vogliamo chiarezza" Le parole del primo cittadino: "Confido in una decisione onesta"

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha commentato il terremoto serie B che ingloba anche la Salernitana, con la provocazione della Commissione Sport di protestare nei confronti della Lega: “Mi sono espresso sulla vicenda: si tratta di un’azione sbagliata e censurabile da parte della Lega che ha deciso mezz’ora prima della disputa della sfida con il Frosinone di richiedere accertamenti sulla posizione del Brescia per episodi risalenti agli scorsi mesi. Questo desta preoccupazione, qualche cattivo pensiero. Sostengo che il calcio debba essere fatto di lotta, di atletica, di giocate e non di carte bollate. Per questo motivo dobbiamo fare chiarezza, chiedendo anche all’ufficio legale quale possa essere il margine di manovra. Confido nel fatto che ci sia una decisione onesta dalla Lega e da chi presiederà questa questione”.