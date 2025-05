Salernitana, De Luca: "Penalizzare i granata con "giochi romani" è un delitto" Il Governatore della Regione Campania: "Decisione da paese non civile. Un "grazie" alla Juve Stabia"

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha commentato il terremoto della serie B che tiene in sospeso anche il destino della Salernitana: “Parliamo di una decisione vergognosa, da paese del quarto mondo e non da nazione civile. Mi auguro che non facciano marchette. La Salernitana dovrà lottare fino alla fine ma noi saremo vicino alla squadra e alla società anche per promuovere lo sport in tutta la Regione come facciamo con il Napoli e facciamo con la Juve Stabia che ha dimostrato di essere corretti e hanno dato una mano alla Salernitana nelle ultime partite. E poi c’è l’Avellino. Sarebbe un delitto, con giochi romani, penalizzare la Salernitana. Solidarietà al Brescia ma se hanno problemi portassero il campionato a 22”.