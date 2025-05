Salernitana, si chiude la grana Botheim: "salvi" 20 milioni di euro! Il Tas di Losanna ha assolto i granata dal maxi-compenso richiesto dai russi

Una buona notizia per la Salernitana. Si è chiusa quest’oggi la lunga querelle legata ad Erik Botheim. Il Tas di Losanna ha ufficialmente scrito la parola fine sul lungo contenzioso legale assolvendo la Salernitana dal possibile risarcimento da 20 milioni di euro da versare nelle casse del Krasnodar, club proprietario del cartellino della punta norvegese, prima dello svincolo nel marzo 2022 sfruttando la clausola inserita dalla Fifa per tutti i tesserati a club russi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il pool legale della Bersagliera, composto dagli avvocati Salvatore Civale, Rino Sica, Francesco Fimmanò ed Eduardo Chiacchio, si è visto non solo respingere la richiesta di risarcimento avanzata dai russi ma ha anche ottenuto il rimborso delle spese legali.

La vicenda

La questione era iniziata nel febbraio 2023: Il Tas di Losanna aveva ricevuto richiesta di risarcimento dal Krasnodar, club che aveva sotto contratto l’attaccante scandinavo prima dello svincolo nell’estate 2022 sfruttando una specifica norma della Fifa per i calciatori sotto contratti con club russi dopo aver investito 6 milioni di euro per strapparlo al Bodo-Glimt. Fu quella la scappatoia dopo aver trovato l'accordo con la Salernitana, con l'arrivo in granata con lo status di svincolato. Nel gennaio 2024 l’addio senza indennizzo al Malmoe, con il club che scelse questa formula per evitare di dimostrare di aver "lucrato" sulla cessione del calciatore. Ora però la sentenza definitiva: la Salernitana chiude il caso Botheim.