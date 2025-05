Caos Brescia: ecco il deferimento per le rondinelle. Playout più vicini? Si va verso la penalizzazione delle rondinelle

La Procura Federale della Figc ha analizzato il dossier presentato dal Brescia in merito al possibile illecito amministrativo riscontrato dalla Covisoc. L’avvocato Giorgio Altieri, da anni legale di fiducia del presidente Massimo Cellino e appartenente allo studio romano Tonucci and Partner, ha depositato una memoria scritta, annullando l’audizione in programma in mattinata.

Di seguito, la nota della Figc: "Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Brescia (Serie B) e Trapani (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa - BRESCIA CALCIO S.p.A. - Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, rispettivamente presidente e consigliere delegato della società Brescia Calcio S.p.A., sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria".