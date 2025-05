Salernitana, la strada sembra tracciata: i playout con la Samp sempre più vicini Il probabile -4 da infliggere al Brescia e il "no" del Coni avvicinano i granata alla doppia sfida

La strada è tracciata. Il deferimento del Brescia e il primo “no” del Collegio di Garanzia del Coni avvicinano la Salernitana al rischio di dover disputare i playout nel cuore di giugno e contro un nuovo avversario. Le due brutte notizie arrivato dal giovedì passato tra i banchi della giustizia sportiva non regalano sorrisi alla Bersagliera. Anzi, avvicinano ancora di più lo spauracchio dei playout. Si parte prima dal deferimento del Brescia, dall’udienza del Tribunale Federale Nazionale in programma il prossimo 29 maggio sulla possibile penalizzazione di quattro punti per le rondinelle. Gli organi federali hanno deciso di premere con forza sull’acceleratore, accorciare i tempi nel nome della “regolarità del campionato”. Se la sentenza dovesse essere considerata solida, la Lega B dovrebbe già indicare le date del nuovo playout (16-17 giugno sfida d’andata, 23-24 giugno match di ritorno).

Il “no” del Coni

Tempistiche considerate estenuanti e fuori portata dalla Salernitana che aveva cercato un contropiede per scendere in campo subito, rispettare la classifica della regular season ed affrontare il Frosinone in attesa di capire il destino del Brescia. Dal Collegio di Garanzia del Coni però è arrivata la bocciatura dell’istanza cautelare presentata dal pool di legali granata contro la decisione del presidente della Lega B Paolo Bedin di rinviare lo spareggio salvezza: “Non appaiono sussistere i presupposti dedotti dalla parte ricorrente per l’accoglimento dell’istanza cautelare”, si legge nel dispositivo. Il prossimo 10 giugno l’udienza per discutere del giudizio, con la Lega B pronta a scendere in campo per far valere le proprie ragioni. Solo allora la Salernitana potrebbe decidere di rivolgersi al Tar, con tempi però ancora dilatati. E lo spettro die playout sempre più forte.