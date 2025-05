"Salerno non si piega", lo striscione ultras davanti alla sede della Lega B Il messaggio rilanciato dal cuore del tifo nel bel mezzo dell'assemblea

“Salerno non si piega”. Uno striscione esposto nei pressi di Via Rossellini a Milano. Mentre la Lega B s’interrogava in assemblea, il popolo della Salernitana lancia un messaggio fortissimo. Gli ultras hanno esposto uno striscione eloquente, segnale di continuità con quanto già comunicato nel sit-in di lunedì scorso all’Arechi.

In mattinata una delegazione ha raggiunto Milano e ha esposto il messaggio già ribadito nei giorni scorsi. In caso di playout con la Sampdoria non ci saranno. Terminata l'assemblea di Lega. Per la Salernitana erano presenti l'ad Milan e il segretario Dibrogni.