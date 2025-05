Salernitana, l’appello di Milan al popolo granata. E Iervolino prepara un blitz La dirigenza granata chiede supporto per un playout ormai alle porte

“Tifosi, stateci vicino”. L’appello alla popolo della Salernitana arriva direttamente dalla voce dell’amministratore delegato Maurizio Milan. Di ritorno dall’assemblea di lega da Milano nel corso della quale non sono arrivate novità sul presente e sul futuro della Salernitana, il dirigente granata chiede alla tifoseria compattezza e vicinanza in un momento che rischia di essere determinante per la stagione della Bersagliera. Seppur condividendo la rabbia e apprezzando il tono civile e maturo di una contestazione più che condivisibile, il club campano ora però vuole fare quadrato in vista di un playout ormai alle porte, pronto a conoscere lunedì dal Consiglio Federale della Figc le due date. Ed è per questo che si spera di poter giocare in un Arechi pieno, senza dare vantaggi agli avversari.

Possibile visita di Iervolino al C.S. Mary Rosy

La squadra intanto continua a lavorare nonostante il momento di incertezza sia su quando scendere in campo che contro chi. Non è escluso che non possa esserci un ritiro per arrivare al meglio alla doppia sfida per restare in serie B. Serve mentalità, volontà, spirito di sacrificio, motivazioni. Parole chiavi che Danilo Iervolino vorrebbe ripetere alla squadra in queste ore. Possibile un suo blitz al Centro Sportivo Mary Rosy per stringersi in un abbraccio ai calciatori in vista di un finale di stagione caldissimo.