Salernitana, Iervolino incontra la squadra al Mary Rosy e suona la carica Il patron ha garantito vicinanza e sostegno per tutelare l'immagine del club granata

Danilo Iervolino, questa mattina, ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy per incontrare tecnico e calciatori della Salernitana e manifestare la vicinanza della proprietà in un momento di grande incertezza sportiva. Nonostante la società sia impegnata su più fronti per tutelare la piazza, portando avanti una battaglia legale contro il rinvio dei play-out, la sensazione è che l'ambiente stia maturando sempre più la consapevolezza di dover giocare la doppia sfida salvezza contro la Sampdoria. Non a caso l'imprenditore di Palma Campania ha voluto ringraziare i calciatori per l'attaccamento e la concentrazione mostrata in questi giorni difficili, chiedendo il massimo impegno qualora si dovesse tornare in campo tra la metà e la fine di giugno.

La proprietà, dal canto suo, continuerà a dare battaglia, soprattutto tutelare l'immagine della Salernitana, uscita fortemente penalizzata da quanto accaduto negli ultimi giorni. Iervolino ha seguito la seduta di allenamento, poi ha parlato ai calciatori, garantendo vicinanza in questo rush finale. Un segnale importante e che dà seguito al riavvicinamento avuto negli ultimi mesi durante i quali Iervolino è stato molto vicino ai calciatori, dando la carica nella delicata rincorsa alla salvezza.