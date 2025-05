Ex Salernitana: Bradaric salva il Verona, Coulibaly fa un dispetto a Lotito Serata di verdetti in serie A: ora i granata devono valutare il futuro di due calciatori

La serie A si chiude non senza sorprese. Nell’ultima giornata di campionato, fa notizia il clamoroso tonfo interno della Lazio con il Lecce. A salvare la squadra di Gianpaolo il guizzo esterno dei pugliesi, firmato Lassana Coulibaly.

La giocata del centrocampista nel cuore del primo tempo ha permesso ai salentini di staccare il biglietto per la prossima serie A. Passato al Lecce per 1,8 milioni di euro, il maliano ha fatto uno scherzetto a Lotito, contestato duramente a fine partita, così come al ds Fabiani, dirigente che lo pescò dagli svincolati nell’estate 2021 portandolo in granata alla corte di Castori

Bradaric e Daniliuc, futuro in sospeso

Gol pesantissimo anche quello di Bradaric. L’esterno croato ha deciso Empoli-Verona, con il colpo di testa che ha sancito l’1-2 finale che ha mandato agli inferi i toscani e salvato gli scaligeri.

Per Bradaric e Daniliuc ora c’è da scrivere il futuro: il Verona ha il diritto di riscatto per entrambi i difensori sui 3 milioni di euro ma non un obbligo scattato in caso di permanenza in serie A.

Ci sarà da capire la reale volontà dei gialloblu di acquisire i cartellini dei due calciatori. In caso di fumata nera, ritorneranno ad essere di proprietà della Salernitana ma con la valigia in mano.