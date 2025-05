Playout serie B, la Figc: "Sfide dopo il secondo grado di giudizio" Il Consiglio Federale scioglie le riserve: ecco quando si dovrebbe giocare

Il Consiglio Federale della Figc scioglie le riserve e indica la strada che dovrà seguire la Lega B: “Playout dopo il secondo grado di giudizio”. Questa è la decisione dopo l'incontro negli uffici di via Allende. Inoltre, oltre a questa decisione, il Consiglio Federale ha deciso all’unanimità di differire al 24 giugno la data ultima per il completamento della procedura d’iscrizione per Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria, ferma restando la scadenza al 6 giugno per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti e delle ritenute fiscali. Al momento, dunque, è molto probabile che i playout possano essere fissati tra il 15 e il 20 giugno, dopo il secondo grado di giudizio ma prima della scadenza per le iscrizioni.

“Grazie alla CoviSoc e alla Procura per il lavoro svolto e per aver garantito la regolarità dei campionati”, si legge nella nota della Federcalcio.

Paolo Bedin, numero uno della B, è andato via senza parlare. La Lega B ora deve fare i conti con quelli che saranno i giudizi del Tribunale federale nazionale e della Corte Sportiva d’Appello sul caso Brescia. Soltanto dopo saranno fissati gli spareggi salvezza. Per questo motivo, le date dei playout dovrebbero avere nel 15 e nel 20 maggio le due soluzioni.