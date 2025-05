Salernitana, termina il cammino in BeSports 2025: sfumano i playoff La differenza reti condanna i granata all'eliminazione

Il cammino della Salernitana eSports nei BeSports 2025 termina senza sorrisi. Il torneo di gioco virtuale organizzato da King Esport in collaborazione con la Lega Serie B, ha visto la squadra granata partecipare con altri club della serie B a colpi di joystick. Campionato amaro per la Bersagliera: dopo l’esordio vittorioso con il Modena (7-2) e poi con il ko con il Frosinone (8-15) e con il Catanzaro (5-10). Infine il pari amaro con la Juve Stabia (11-11). Niente da fare anche con il Palermo, con il 10-10 finale.

Niente post-season per il teamcomposto dai vincitori del torneo Salernitana eSports challenge dello scorso marzo: Antonio Pitta (ANTONIOPITTAA), Giuseppe Campanile (MODELMIERO) e Antonio Trama (FLAMBECAESAR) hanno chiuso il proprio girone al quinto posto a pari punti con la Juve Stabia ma non sono riusciti a staccare il pass per i playoff, a causa della differenza reti sfavorevole con il club di Castellammare.

RISULTATI GRUPPO 2

Salernitana-Modena 7-2

Salernitana-Frosinone 8-15

Catanzaro-Salernitana 10-5

Salernitana-Juve Stabia 11-11

Palermo-Salernitana 10-10

CLASSIFICA: Frosinone 13, Palermo 11, Catanzaro 6, Juve Stabia 5, Salernitana 5, Modena 1.