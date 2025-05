Salernitana, Abodi torna sul caos serie B: "Non esistono scorciatoie" Il Ministro per lo sport: "La Lega ha scelto la strada della prudenza: qualcuno ha sbagliato"

Andrea Abodi torna a parlare del rebus serie B. Il Ministro per lo sport e i giovani, a margine della fase finale dei Giochi della Gioventù allo stadio Olimpico, torna a parlare della situazione legata ai playout di Serie B. "Noi ci augureremmo che le società non cadessero nel tranello di qualche scorciatoia, perché il dato fondamentale è che ci troviamo in questa situazione perché qualcuno ha sbagliato. Ci confronteremo con la Federazione cercando di trovare una soluzione lasciando alla Federazione stessa quel che è possibile lasciare all'autonomia federale. Non siamo vogliosi di intervenire legislativamente, questo succederà solo e soltanto se non si troveranno regole interne che eviteranno quello che sta succedendo e che mina la certezza del risultato sportivo. L'ho detto nei giorni scorsi, condivido la scelta prudente da parte della Lega di B perché sarebbe stato peggio chiudere la graduatoria, celebrare i playout e poi avere un riscontro in contraddizione da parte della giustizia sportiva. Si tratta di aspettare pochi giorni, auspico che si arrivi a una determinazione che permetta di chiudere la stagione".