Salernitana, ripresi gli allenamenti: Zuccon ancora a parte Tutti in campo al Centro Sportivo Mary Rosy: per Marino un solo neo

Tutti in campo. Appare un miraggio la data del 15 giugno, primo atto del playout che la Salernitana è sicura di dover disputare seppur in attesa di conoscere contro chi. Al momento, l’avversario resta il Frosinone ma la giornata di giovedì potrebbe regalare i primi sviluppi: in programma c’è l’udienza al Tribunale federale nazionale sul caso Brescia, con la penalizzazione di quattro punti nell’aria ormai da nove giorni che spingerebbe le rondinelle in C e porterebbe la Sampdoria a disputare il playout con i granata.

Intanto la squadra granata ha ripreso a lavorare questo pomeriggio. Sono quattro i calciatori che risponderanno alle convocazioni delle nazionali e che si appresteranno a salutare Salerno: Bronn andrà in Tunisia, Christensen ritorna tra le fila della Danimarca, mentre Stojanovic e Lochoshvili sono perni di Slovenia e Georgia. Per Marino c’è tutto il gruppo a disposizione ad eccezione di Zuccon: il mediano continua a lavorare a parte a causa dei problemi fisici che lo attanagliano ancora. Si lavora per riaverlo a disposizione nei prossimi giorni. La squadra scenderà in campo fino a fine settimana e poi tirerà il fiato nel weekend.