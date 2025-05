Restyling Arechi e Volpe, giornata clou: c’è l’udienza al Tar La Regione Campania spera di sbloccare il maxi-progetto da 103 milioni di euro

Udienza di merito al Tar per provare a sbloccare il piano di restyling dei due impianti sportivi della città. Può essere quella odierna una giornata importante per il progetto di rifacimento dell’Arechi e del Volpe. Il progetto da 103 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania, deve superare ora gli ostacoli amministrativi e legali. In giornata è in programma l’udienza di merito presso il Tar di Salerno. Dopo l’appalto assegnato dall’Arus, l’Agenzia regionale per lo sport, al Consorzio Energos, ora la partita entra nel vivo. La cordata guidata dalla Matarrese, seconda nella graduatoria per l’affidamento dei lavori, discuterà del ricorso per chiedere la sospensione dell’aggiudica del bando.

Il nodo

Sul tavolo l’avvalimento richiesto dal Consorzio Energos, vincitore dell’appalto, per la fornitura di spalti e moduli prefabbricati che l’Arus non avrebbe compreso nell’iniziale capitolato. La Salernitana ma in particolar modo la Regione Campania guarda con grande attenzione a quelle che saranno le indicazioni che arriveranno in giornata: in caso di semaforo verde si potrebbe iniziare il lungo progetto partendo dalla realizzazione del Volpe che ospiterebbe poi le partite casalinghe della Salernitana in attesa di completamento del rifacimento dell’Arechi.