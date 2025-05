Salernitana, granata in campo al Tfn nell’udienza sul Brescia I campani al fianco di Samp e Frosinone nella questione sul -4 ai lombardi

“Ad opponendum”. La Salernitana rompe gli indugi e si appresta a scendere in campo nell’udienza del Tfn sul caso Brescia. I granata, al pari di Frosinone e Sampdoria, si costituiranno parte civile, avallando solo in questo caso la posizione di Figc e Lega B che chiedono la penalizzazione di quattro punti delle rondinelle. Un’ipotesi, nell’aria da giorni, che stravolgerebbe la classifica di serie B: con il -4, i lombardi sprofonderebbero in serie C, con il Frosinone salvo e la Salernitana obbligata ad affrontare la Sampdoria ma con lo status del miglior piazzamento.

Il club granata però continua anche a seguire la sua linea legale contro la decisione della Lega B di rinviare a data da destinarsi i playout originariamente da disputare contro il Frosinone. Non appena saranno pubblicate le date ufficiali dello spareggio dalla Lega B, la società ricorrerà di nuovo alla sezione iscrizione e ammissione al campionato del Collegio di Garanzia del Coni, in attesa di discutere il prossimo 10 giugno l’udienza.