Salernitana, gioia Wlodarczyk: preconvocato dalla Polonia U21 con Legowski Il bomber spera di ritagliarsi un posto

Un 2025 avaro di emozioni ma con un lampo nel finale. Szymon Wlodarczyk prova a regalarsi un’estate da protagonista. Nonostante una seconda parte di stagione senza minuti disputati, l’attaccante granata è stato pre-convocato dalla Polonia Under 21 per il raduno pre-Europeo. Sono al momento 25 i calciatori a disposizione dal ct Adam Majewski. Insieme a lui anche il mediano Mateusz Legowski, reduce dall’esperienza in prestito allo Yverdon in Svizzera.

Il ritiro a Wola Chorzelowska inizierà lunedì 2 giugno. La squadra convocata per la fase finale del Campionato Europeo, composta da 23 giocatori, verrà nominata il 4 giugno. Il 9 giugno la squadra si trasferirà in Slovacchia. Nella fase a gironi del Campionato Europeo, la Polonia affronterà la Georgia (11 giugno, 21:00, Žilina), il Portogallo (14 giugno, 21:00, Trencín) e la Francia (17 giugno, 18:00, Žilina).