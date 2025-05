Salernitana, per Lochoshvili compleanno in nazionale: il club pensa al riscatto Il georgiano vuole la salvezza, poi si ragionerà sull'acquisizione del cartellino

Ventisette candeline soffiate con il desiderio di raggiungere la salvezza con la Salernitana. Luka Lochoshvili è uno degli artefici della rimonta della Bersagliera. Arrivato a gennaio, il difensore georgiano è stato uno dei pretoriani sia di Breda che di Marino. Diciotto presenze su diciotto in maglia granata, con appena 48’ saltati solo nei minuti finali con Reggiana e Cremonese. Il calciatore ha salutato Salerno nelle scorse ore ed è partito per raggiungere la Georgia. Risponderà alla convocazione del ct Sagnol per le due sfide amichevoli con Isole Far Oer e Capo Verde, fondamentali per mettere minuti nelle gambe e ritornare a Salerno per poi concentrarsi sulla doppia sfida salvezza. Tornerà solo a pochi giorni dalla sfida d'andata, al momento fissata per il 15 giugno.

Il futuro

Sul tavolo anche il nodo futuro. Lochoshvili ha accettato Salerno lo scorso gennaio lasciando la Cremonese in prestito con diritto di riscatto. La cifra per acquisire il cartellino supera il milione di euro ma la volontà del calciatore, soprattutto in caso di serie B e con ambizioni di rilancio del club dopo l’annata tremenda sotto il profilo sportivo, potrebbero essere la leva giusta per convincere la società ad un investimento oneroso ma dall’usato sicurissimo. Tutto passerà però da quale sarà la categoria di appartenenza. Nazionale, playout e poi il futuro: Lochoshvili prova ad esaudire i suoi desideri.