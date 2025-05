Restyling Arechi e Volpe, il Tar boccia il ricorso sull'appalto dei lavori Arriva il "no" alla società Matarrese

L’appalto per il restyling dello stadio Arechi e la riconversione del campo Volpe a Salerno resta alla cordata guidata dal Consorzio Energos. La decisione è stata comunicata in mattinata dalla seconda sezione del Tar di Salerno, presieduta da Nicola Durante.

Dopo una lunga camera di consiglio, il ricorso presentato dalla società Matarrese, seconda in graduatoria e che aveva contestato l’appalto da 104 milioni di euro al Consorzio Energos, è stato bocciato. L’iter per il restyling dell’Arechi e del Volpe però resta in standby con il possibile ricorso al Consiglio di Stato.