UFFICIALE – Serie B, Brescia penalizzato di 4 punti! Playout Salernitana-Samp Arriva il verdetto del Tfn

Arriva la stangata per il Brescia. Il Tribunale Federale Nazionale ha punito con quattro punti di penalizzazione in questa stagione e in altri quattro per la prossima stagione le rondinelle dopo gli illeciti amministrativi contestati. La Salernitana dunque si appresta a scendere in campo nel playout con la Sampdoria. Di seguito la sentenza: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Massimo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Edoardo Cellino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Brescia Calcio Spa, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente

stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026”.