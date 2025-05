Salernitana, e ora che succede? Tutte le tempistiche post-sentenza Brescia Occhi puntati sul secondo grado di giudizio. La Lega B aspetta e spera

La stangata sul Brescia infiamma l’estate della Salernitana. Il -4 per questa stagione comminato alla società di Cellino (ai quali andranno aggiunti altri quattro punti di penalizzazione per le rondinelle da scontare nella prossima stagione) ribalta la classifica di serie B. I lombardi sono retrocessi in serie C, il Frosinone intravede la luce della salvezza mentre Salernitana e Sampdoria ora aspettano di affrontarsi ai playout. Per rendere tutto ufficiale servirà il secondo grado della giustizia sportiva. Solo allora, come annunciato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del Consiglio federale di lunedì scorso, la Lega B riscriverà ufficialmente la classifica e ufficializzerà il playout.

L’attesa

Serve dunque aspettare la decisione della Corte Sportiva d’Appello attesa tra il 10 e il 12 giugno. Appena saranno rese note le motivazioni della sentenza del Tribunale federale nazionale, il Brescia avrà sette giorni per ricorrere al secondo grado di giudizio. In caso di nuova conferma della sanzione decisa dal primo grado di giudizio, la Salernitana sarà sicura di scendere in campo contro la Sampdoria nelle date del 15 giugno, andata da disputare a Marassi, e del 20 giugno, ritorno all’Arechi. Senza dimenticare il vantaggio del miglior piazzamento che premierebbe i granata in caso di parità nei 180'.

Diversa sanzione per il Trapani

Il Brescia però non molla ed è pronto a lottare per cercare di ribadire la propria linea. A far rumore tra i tifosi era stata la diversità di giudizio tra Brescia e Trapani. I siciliani, per la stessa motivazione delle rondinelle (pagamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef con crediti d’imposta, risultati poi inesistenti, acquisiti da una società, la Alfieri di Avellino), hanno avuto 8 punti di penalizzazione ma da scontare la prossima stagione. Perché questa differenza? "La differenza sta nel fatto che il Trapani si è salvato abbondantemente e quindi la penalizzazione non avrebbe avuto incidenza. Il Brescia, invece, è in un campionato che non si è ancora concluso. Da calendario i play-out si sarebbero dovuti già giocare e questo avrebbe fatto la differenza", le parole dell’avvocato Giorgio Altieri, legale del Brescia, ai microfoni di Brescia Oggi.