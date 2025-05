Sampdoria, Manfredi si stringe intorno alla squadra (che tira il fiato) Il presidente accanto al gruppo blucerchiato a Bogliasco. Test in famiglia con tanti assenti

La vicinanza del proprio presidente nel momento chiave della stagione. La Sampdoria tira un sospiro di sollievo dopo la notizia della penalizzazione rifilata al Brescia che permette ai doriani di poter ritornare in gioco. Dipenderà tutto dal playout con la Salernitana, autentico salvagente sui titoli di coda di una stagione indirizzata verso lo sprofondo in serie C. Ed invece, le vie infinite della giustizia sportiva regalano ancora una chance. Ieri il numero uno Manfredi si è stretto intorno alla squadra, ritornando vicino al gruppo dalla serata amarissima di Castellammare di Stabia.

Unione d’intenti e voglia di riprendersi la serie B. Il gruppo doriano non ha mai premuto il freno, continuando a lavorare con costanza e dedizione. Ieri un test in famiglia sotto gli occhi del tecnico Evani a Bogliasco. Non hanno preso parte alla partita per vari motivi Niang, Borini, Curto, Sekulov e Ioannou. Oltre a Tutino e Altare, out perchè alle prese con i rispettivi gravi infortuni. Evani ha scelto poi di concedere un weekend lungo di riposo, con ripresa rinviata a lunedì.