Salernitana, squadra tira il fiato. E Marino ritrova un "suo" ex pilastro Gruppo in campo martedì. Per il tecnico una piacevole sorpresa

Qualche ora di riposo per ricaricare le pile. La Salernitana tira il fiato e si prende un weekend lungo. Dopo la partitina in famiglia sotto gli occhi di Danilo Iervolino, ieri la squadra è ritornata in campo al mattino per l’ultima seduta della settimana. Pasquale Marino ha deciso di concedere ai suoi calciatori due giorni di riposo, rinviando l’appuntamento con gli allenamenti a martedì prossimo. Si lavora in vista del playout al momento in odore di disputa il 15 e il 20 giugno seppur manchi ancora l’ufficialità dalla Lega Serie B. Il tecnico siciliano non ritroverà i nazionali Christensen, Bronn, Stojanovic, Lochoshvili e Wlodarczyk, impegnati con le rispettive selezioni in giro per il Mondo. Resterà a Salerno invece Hrustic, escluso dalle convocazioni dell’Australia che si gioca un posto al Mondiale.

Dopo la seduta mattutina, per Marino una piacevole sorpresa. Il tecnico siciliano è stato adocchiato a pranzo in un ristorante cittadino con Fabio Caserta, reduce dalla dolorosa eliminazione in semifinale playoff con lo Spezia dopo la stupenda cavalcata sulla panchina del Catanazaro. Caserta è stato un pupillo di Marino ai tempi dell’esperienza al Catania, quando i siciliani raggiunsero la serie A per poi imporsi.