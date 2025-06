Salernitana, niente Australia per Hrustic: sono cinque i "nazionali" Tanti impegni per i "granata" ma anche un sospiro di sollievo per Marino

La diaspora di giugno. La Salernitana perde i pezzi per causa di forza maggiore nella lunga preparazione alla doppia sfida playout (con la Sampdoria? Si attende l’ufficialità da giustizia sportiva e Lega B). Pasquale Marino dovrà rinunciare a Oliver Christensen, Dylan Bronn, Luka Lochoshvili, Szymon Wlodarczyk e Petar Stojanovic, pronti a girare per il Mondo e a ritornare in città solo dopo il 10 giugno. La buona notizia è nella non convocazione dall’Australia di Hrustic: il centrocampista salterà la doppia sfida con Giappone e Arabia Saudita che vale un pezzo di qualificazione ai prossimi Mondiali ma resterà a Salerno per preparare al meglio la doppia sfida.

Gli impegni dei nazionali

Tante le amichevoli per i “granata”: la Slovenia di Petar Stojanovic sarà impegnata venerdì 6 e martedì 10 giugno rispettivamente contro Lussemburgo (in trasferta) e Bosnia Erzegovina (in casa). La Georgia di Luka Lochoshvili sarà di scena tra le mura amiche il 5 e l’8 giugno contro Isole Faroe e Capo Verde. Chiamata in Nazionale anche per Oliver Christensen: la sua Danimarca affronterà il 7 giugno l’Irlanda del Nord a Copenaghen e tre giorni dopo la Lituania a Odense. Dylan Bronn difenderà i colori della sua Tunisia, impegnata nel trittico di partite amichevoli contro Burkina Faso (2 giugno), Marocco (7 giugno) e Guinea (10 giugno).

Diversa invece la situazione di Szymon Wlodarczyk: l’attaccante è stato preselezionato dalla rappresentativa Under 21 della Polonia per la fase finale dei Campionati Europei di categoria che si terrà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il 4 giugno sarà diramata la lista definitiva dei 23 convocati. Con lui anche Legowski, pronto a ritornare dopo la parentesi in Svizzera. In caso di convocazione, la parentesi di Wlodarczyk con la Salernitana si chiuderebbe in anticipo.