UFFICIALE – Salernitana, il ritiro estivo sarà a Cascia Quinta esperienza in Umbria: l'ultima volta risale al 2021

La Salernitana riparte da Cascia. Sarà il comune umbro la località del prossimo ritiro estivo per la stagione 2025-2026. L’annuncio arriva dal club granata. La squadra lavorerà a Cascia (PG) dal 14 al 30 luglio 2025 per preparare il prossimo torneo. Il gruppo alloggerà presso il Grand Hotel Elite ed avrà a disposizione i due campi da gioco in erba naturale della vicina Country House Elite. Entrambe le strutture sono gestite dalla Di Curzio Incoming.

Per la Salernitana si tratta di un ritorno a Cascia. Nel 2021 il cavalluccio marino mosse proprio a Cascia i primi passi della stagione conclusa con la storica prima salvezza in Serie A. La squadra granata ha trascorso il precampionato estivo nella città di Santa Rita in altre tre occasioni precedenti: nel 2015, nel 1988 e nel 1986.