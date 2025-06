Salernitana, consiglio comunale al fianco del club: "Class action per la B" Le parole del sindaco Napoli: "Ci costituiremo ad adiuvandum, nel caso, nelle eventuali azioni"

Anche la politica alza la voce sul nodo Salernitana. In questi minuti in Palazzo di Città in corso il consiglio comunale. Al centro del dibattito anche la vicenda che vede protagonista la squadra granata, immischiata nel pantano dei playout e con l’incognita su quando e contro chi scendere in campo per salvare la serie B. Forti le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sul tema: “Come amministrazione comunale affiancheremo la posizione della Salernitana e dei tifosi. Ci costituiremo ad adiuvandum, nel caso, nelle eventuali azioni che la Salernitana vorrà mettere in campo”. Prima dell’inizio del consiglio comunale, il presidente Angelo Caramanno ha posizionato nella sua postazione una bandiera granata.

Anche il consigliere Antonio Cammarota ha espresso la sua idea sui social: “Oggi in Consiglio Comunale ho chiesto e ottenuto che l’Ente si costituisca in giudizio ad adiuvandum quando si andrà al Tar. La Salernitana è del popolo, il popolo si rappresenta in Consiglio Comunale”. Anche da Roberto Celano e Dante Santoro un richiamo alla vicinanza alla società granata, con il secondo che ha annunciato l’ipotesi di un class-action.