Salernitana, comunicazione ai tifosi sul rimborso dei tagliandi per i playout Il club ha ricordato ai tifosi le modalità e le scadenze

Il rinvio di Salernitana-Frosinone ha obbligato il club granata a mettere in campo le operazioni di risarcimento per i tifosi. Con una nota stampa, il club ha ricordato che le procedure di rimborso dei tagliandi acquistati a prezzo intero saranno attive fino alle 23:59 di domenica 8 giugno. Trascorso tale termine, non sarà più possibile richiedere il rimborso. Inoltre, il club sottolinea che eventuali biglietti non rimborsati perderanno di validità e non potranno essere utilizzati per accedere allo stadio in occasione di successivi incontri.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online, Ticketone provvederà all’annullo automatico con relativo storno degli importi pagati (commissioni escluse); le tempistiche per ricevere l’accredito variano a seconda dell’istituto bancario di riferimento. Chi ha acquistato i tagliandi presso i punti vendita fisici, invece, dovrà recarsi presso le ricevitorie dove è stato perfezionato l’acquisto e consegnare il biglietto per poter ricevere il rimborso in contanti.

Infine, ai diversamente abili e agli abbonati alla stagione 2024/25 con tessera scaduta che avevano acquistato esercitando la prelazione attraverso l’apposita e-mail del club che non hanno ancora provveduto a chiedere il rimborso, si ricorda che l’ultimo giorno utile per poterlo fare è domani, giovedì 5 giugno, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 recandosi al botteghino 1 dello stadio Arechi. Anche in tal caso, per ricevere il rimborso sarà necessario consegnare il biglietto. Per ulteriori informazioni, l’indirizzo e-mail di riferimento è biglietteria@ussalernitana1919.it.