Salernitana, delusione Wlodarczyk: è fuori dagli Europei. In campo Lochoshvili La punta esclusa dalla lista dei 23. C'è invece Legowski. Il difensore in campo con la Georgia

Il 2025 horror di Szymon Wlodarczyk si aggiunge di una nuova pagina nera. L'attaccante della Salernitana è stato escluso dalla lista dei 23 calciatori impegnati con la Polonia Under 21 per i prossimi Europei che si terrà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. La sua squadra è inserita nel girone con Francia, Georgia e Portogallo. Poi la scelta del ct Majewski di escluderlo. Per Wlodarczyk ora il ritorno in città, in attesa della doppia sfida con la Sampdoria per poi fare ritorno in Austria.

Nella lista della Polonia c'è invece Legowski, faro in mezzo al campo della selezione e che rientrerà a Salerno dopo l'esperienza in Svizzera con lo Yverdon.

Questo pomeriggio invece inizierà l'appuntamento internazionale di Luka Lochoshvili. Il difensore sarà impegnato nel primo test con la sua Georgia, impegnato alle ore 18.00 con le Isole Far Per. Un'occasione importante per il calciatore che potrà mettere minuti nelle gambe in vista del playout.