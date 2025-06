Salernitana, gli ultras sottolineano: "Playout una pagliacciata, non ci saremo" Continua la linea durissima con un volantino: "Salerno non si piega"

Un nuovo messaggio durissimo. "Salerno non si piega" è il motto rilanciato dagli ultras della Salernitana e ricordati nuovamente in serata co volantini polemici nei confronti della Lega B. La notizia di oggi è la decisione di indicare nel 15 e nel 20 giugno le due date in cui granata si giocheranno la salvezza, verosimimente con la Sampdoria. Dura la reazione degli ultras, già in strada nelle scorse ore, e ribadita con un messaggio eloquente: "“Il sistema calcio stravolge classifiche, date e regole a piacimento. Senza il minimo rispetto dei tifosi. Salerno volta le spalle a chi dovrebbe garantire la regolarità di un campionato durato otto mesi e stravolto in un attimo. Il playout, partita chiave del campionato stesso, è a questo punto falsato, fasullo, una pagliacciata. Salerno difende la propria intelligenza e resta fuori. La dignità non vale una categoria. Ma la categoria non può esser messa alla berlina dalla incapacità dei dirigenti di Lega. Del tutto inadeguati alla poltrona che occupano. Se avranno lo stomaco di far disputare le due partite di spareggio, lo faranno senza la nostra presenza. Nel rispetto di chi la pensa diversamente, una parte ostinata di Salerno non si piega all’immorale indecenza di chi comanda il calcio”,