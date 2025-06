Choc Brescia, sparisce dal calcio professionistico! Cellino stacca la spina Incredibile risvolto in Lombardia

Il Brescia è ufficialmente fuori dal calcio professionistico. Massimo Cellino non ha rispettato le scadenze degli ultimi stipendi, contributi e ritenute varie dei calciatori e ha staccato la spina da circa 4 milioni di euro. Alle ore 15:00 era prevista la deadline ma dalla società nessun pagamento. Una ripicca nei confronti della società, il muro alzato nelle scorse settimane ha portato all'epilogo più amaro. Ora potrebbe venire meno anche la causa in corso sulla penalizzazione di quattro punti. La Salernitana si appresta a scendere in campo con la Sampdoria per il playout prima di concentrarsi sulla propria battaglia legale.