Salernitana, Milan vicino alla squadra. Deciso il ritiro pre-Sampdoria Iervolino non ha incontrato il gruppo che si ritroverà lunedì

La notizia del possibile fallimento del Brescia stravolge anche la lunga attesa per il playout in casa Salernitana. Mentre la squadra prepara al Centro Sportivo Mary Rosy verosimilmente il doppio confronto con la Sampdoria, in attesa del via libera dal secondo grado di giustizia sportiva e successivamente dalla Lega B che ha confermato le date del 15 e del 20 giugno, la società pensa anche alla strategia legale da attuare. L’uscita di scena del Brescia fa perdere peso alla difesa delle rondinelle sul caso della penalizzazione di quattro punti che ha stravolto il campionato. I granata guardano al 10 giugno con attenzione anche per il ricorso in piedi al Collegio di Garanzia del Coni sulla prima decisione della Lega di sospendere i playout.

Milan vicino alla squadra

Intanto, la Salernitana è scesa in campo anche questa mattina continuando il proprio percorso tra lavoro fisico ed esercitazioni tecniche. Questa settimana non ci sarà la solita visita di Danilo Iervolino. Il patron ha rinviato l’abbraccio alla squadra nei prossimi giorni. Al suo posto, l’amministratore delegato Maurizio Milan ha voluto far sentire la sua vicinanza allo spogliatoio granata. Settimana prossima la squadra entrerà nel vivo ma giovedì prossimo partirà per il ritiro pre-partita. La squadra andrà in Piemonte, aspettando tutti i nazionali per poi far rotta verso il Nord.