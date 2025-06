Salernitana, Stojanovic fa un assist con la Slovenia. Bronn ancora spettatore L'esterno in evidenza nel successo sul Lussemburgo

Nuovo doppio appuntamento per i calciatori della Salernitana in giro per il mondo. Ieri protagonista Petar Stojanovic, esterno destro schierato titolare in Lussemburgo-Slovenia, gara amichevole terminata 0-1 con il successo per la selezione del calciatore granata. Buona la prova di Stojanovic, in campo 64’ e autore dell’assist che ha permesso a Svetlin di decidere la sfida. Ora per l’esterno nuovo impegno il prossimo 10 giugno con la sfida con la Bosnia-Erzegovina.

Riposo invece per Dylan Bronn. Il difensore centrale anche ieri è rimasto a guardare con la sua Tunisia, nell’amichevole che ha visto però vincere il Marocco per 0-2. Restano ancora zero i minuti disputati dopo le prime due sfide per il difensore che è reduce dal lungo infortunio muscolare. Ultima chance martedì sera con lo Zambia.