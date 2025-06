La Sampdoria accelera: prove di formazione verso la Salernitana Evani riparte dal 3-5-2 e scalda i motori un grande "ex"

La marcia d’avvicinamento alla doppia sfida playout va avanti. La Sampdoria preme sull’acceleratore e fa le prove generali in vista dello scontro con la Salernitana che attende solo i crismi dell’ufficialità dalla Lega B. Questa mattina i doriani hanno chiuso la loro settimana di lavoro, culminata ieri con un test in famiglia in cui sono arrivati indizi di formazione. Per Evani gli occhi sono soprattutto sulle indisponibilità: Bereszynski è out causa nazionale, Beruatto si è fermato per l’operazione alla spalla. Altare è sicuramente out mentre Tutino e Romagnoli hanno poche chance, con il primo che sogna di poter superare Borini e rientrare in lista.

Le possibili scelte

Si ripartirà dal 3-5-2 ma con diversi dubbi di formazione. A partire dal dubbio in porta ma con Cragno che spera di riconfermare la titolarità. In difesa con Ferrari sprintano Riccio e Curto. Sulle corsie Depaoli e Ioannou sembrano in vantaggio, mentre in mezzo al campo c’è il ballottaggio Yepes-Meulensteen, con quest’ultimo autore del gol vittoria con la Salernitana ad inizio maggio. Davanti, mentre Niang lavora a parte, scaldano i motori Coda e Sibilli. Domenica di riposo e poi tutti in campo per preparare la doppia sfida.