Salernitana For Special in campo al Tardini: per i granata un sabato speciale Una giornata memorabile per il progetto sociale legato al club campano

Un sabato indimenticabile. C’è anche la Salernitana For Special tra le squadre protagoniste del “Tardini For Special”, uno dei tornei più inclusivi d’Italia. Nello straordinario stadio Tardini di Parma, sono ben ben 36 squadre, di cui 3 straniere, e oltre 800 persone tra atleti e staff coinvolti e pronti a dare vita a una giornata di sport, amicizia e divertimento. Su un pullman messo a disposizione dall’U.S. Salernitana 1919, anche la Salernitana for Special ha potuto permettere alla formazione nata per volontà della Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” di vivere un’esperienza indimenticabile.

Per i ragazzi in maglia granata, guidati dagli allenatori Luigi Ferri e Angelo Palatucci, non solo la sana competizione ma anche la magia di poter vivere l’emozione di vedere in campo le Legends del Parma, prima affrontandole per poi osservarle nel raduno di Serie A – Operazione Nostalgia.