Salernitana, prima la salvezza poi il futuro tecnico: Iervolino ha due idee La priorità è il playout ma il club pensa anche alla prossima stagione

Concentrazione massima. La Salernitana punta al playout con la Sampdoria. Dopo aver provato (non senza difficoltà) ad estraniarsi dalle polemiche tenendo la testa solo rivolta alla lunga preparazione al doppio confronto in programma il 15 e il 20 giugno, per la squadra granata ora si entra nel vivo. Da domani, Pasquale Marino intensificherà gli allenamenti, sfidando anche l’insidia del gran caldo che ha sorpreso la città. Anche per questo motivo, da giovedì la squadra granata si sposterà a Novara per preparare la gara d’andata di Marassi.

Possibile ripartenza con Marino

Sarà un crocevia importante, con la Bersagliera che vuole ottenere la salvezza e rimandare pensieri sinistri per una retrocessione che sarebbe una catastrofe sotto il profilo sportivo e aziendale. Un’eventuale permanenza in cadetteria rappresenterebbe un jolly importante per Pasquale Marino, allenatore che Danilo Iervolino vorrebbe trattenere per programmare la stagione che verrà. Col tecnico l’accordo è fino al prossimo 30 giugno ma chissà che non si possa prolungare un legame che ha dato sin da subito i frutti sperati. Una possibile permanenza del tecnico darebbe maggiore forza alla permanenza anche del direttore sportivo Marco Valentini.

Tentazione "vespe"

Tutto dipenderà però da quale sarà l’esito dei playout. La vetrina della serie B e un piano di rilancio importante potrebbe attrarre anche nuovi dirigenti e allenatori. Iervolino è rimasto stregato dal miracolo Juve Stabia e spingerebbe per avere alle sue dipendenze il direttore sportivo Lovisa e il tecnico Pagliuca. Il primo, avvistato più volte all’Arechi, è al centro di diverse voci di mercato. Per il secondo c’è stato un corteggiamento dell’Empoli frenato però dalla clausola rescissoria di 700mila euro.