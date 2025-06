Salernitana, Christensen apre alla permanenza in granata: la situazione Il danese strizza l'occhio ad una possibile riconferma in caso di salvezza

Il rendimento da urlo nei sei mesi con la Salernitana e la riconquista della convocazione con la Danimarca. Oliver Christensen si prende la scena. Il portiere è rimasto a guardare nel successo della sua nazionale con l’Irlanda del Nord ma sui social ha festeggiato il successo attraverso le stories. Morale alle stelle prima di immergersi nel playout vitale che vedrà la Salernitana sfidare la Sampdoria. A Marassi firmò uno dei suoi pochissimi errori tra i pali granata, facendosi beffare dalla deviazione sotto misura di Meulensteen. Una macchia su un percorso a suon di parate e clean sheet, con il danese che è diventato un idolo dell’Arechi ma ora vuole mettere le mani sulla salvezza.

Il tema futuro

Anche perché la possibile permanenza in serie B della Salernitana si legherebbe a doppio filo con la carriera dell’estremo difensore scandinavo. Chiuso da De Gea e Terracciano, per Christensen in estate potrebbe arrivare un nuovo addio alla Fiorentina. Il danese avrebbe dato la sua disponibilità a restare in granata, seppur con un progetto che punti ad essere protagonista nel prossimo campionato. La Salernitana lo accoglierebbe ancora in prestito ma ripartirebbe da uno dei migliori estremi difensori del campionato. Prima la salvezza, poi il futuro: Christensen prova ad alzare il muro.