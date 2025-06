Salernitana, Lochoshvili fa il pieno di minuti in Georgia: Marino lo riabbraccia Il club pensa alla possibilità di riscattarlo dalla Cremonese

Il pieno di minuti per ritornare a Salerno con l'umore alto e soprattutto in pieno ritmo partita. Luka Lochoshvili saluta la Georgia e ora può finalmente concentrarsi sul playout tra Salernitana e Sampdoria. Il difensore è sceso in campo da titolare anche nella seconda sfida del ciclo di amichevoli che ha visto la Georgia battere prima le Isole Far Oer e ieri pareggiare 1-1 con Capo Verde. Per il difensore 77' prima di uscire dal campo. Dall'altra parte del campo anche una ex conoscenza granata, ovvero Jovane Cabral, protagonista nella prima parte della scorsa stagione prima di fare i conti con gli infortuni.

Per Lochoshvili ora parte la missione salvezza. Per la Salernitana è un pilastro difensivo, punto centrale nel terzetto difensivo immaginato da Marino per la rincorsa salvezza. Presente che si fonde a doppio filo con il futuro: il club granata ha un diritto di riscatto da un milione di euro per poterlo strappare alla Cremonese. Il club granata spera nella salvezza per poi provare a riconfermare il georgiano. Ora però ruota tutto intorno al playout.