Salernitana, lutto Salvucci: il club ricorda il suo storico magazziniere Il prossimo mercoledì sarà un anno dalla scomparsa del magazziniere

L’undici giugno di un anno fa la notizia che fece spegnere il sole sulla Salernitana. Gerardo Salvucci, storico magazziniere del club, andò via nel silenzio, sorpreso dal malore che lo colpì in spiaggia senza lasciargli scampo. A 55 anni, la Salernitana disse addio ad uno dei suoi pilastri. Dodici mesi dopo il club sarà presente sarà celebrata una Santa Messa in suffragio mercoledì 11 giugno alle ore 18:00 presso la Parrocchia di Gesù Redentore a Salerno (quartiere Europa).

Il club granata lo ricordo così sui suoi canali: "Gerry ci manca. Gerardo Salvucci è stato perno silenzioso della Salernitana. Ci mancano i suoi sorrisi, il suo tono di voce, la sua minuziosità nel lavoro, quelle strombazzate al clacson del furgone di servizio, la sua discrezione, la sua umiltà. Gerry manca a noi, ai nostri tifosi, ovviamente ai suoi cari. Il suo ricordo non svanirà, il nostro grazie resterà per sempre”.