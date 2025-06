Salernitana, Bronn torna in Italia: annullata l’amichevole con la Tunisia Il difensore si metterà a disposizione di Marino

Finisce anzitempo l’avventura di Dylan Bronn con la Tunisia. Il difensore centrale è di ritorno in Italia dopo il ritorno tra le fila della sua selezione. Per Bronn questa sera era in programma il terzo ed ultimo appuntamento con la Repubblica Centrafricana dopo esser rimasto a guardare nei primi due test. La sfida è stata annullata però in seguito allo sciopero dei calciatori della selezione sfidante. Per Bronn dunque sarà immediato il ritorno in città, con Marino che recupera un’altra pedina nella marcia d’avvicinamento al playout con la Sampdoria.