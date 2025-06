Rari Nantes, De Freitas rinnova: è il primo tassello per la serie A1 "Qui ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di ricominciare"

La Check-Up Rari Nantes Nuoto Salerno è pronta a ripartire da una conferma importante: Roberto Agulha De Freitas vestirà i colori giallorossi anche nella prossima stagione in Serie A1.

Dopo un campionato di altissimo livello, culminato con la promozione in massima serie, la Rari inizia a costruire il futuro confermando uno dei protagonisti della stagione appena conclusa. Roberto De Freitas, mancino brasiliano di grande talento, si è rivelato decisivo sia nella regular season che nei playoff. Non a caso, è stato selezionato dalla Nazionale brasiliana per prendere parte ai prossimi Mondiali in programma a Singapore.

Le parole del protagonista Roberto Agulha De Freitas: “Sono contentissimo di rinnovare per la prossima stagione! Abbiamo fatto un bel campionato quest’anno e non vedo l’ora di rappresentare la Rari in Serie A1. Posso dire che sono arrivato senza aspettarmi niente, e ho trovato una famiglia.”

Le parole del presidente Enrico Gallozzi: “De Freitas ha fatto un campionato importante ed è stato molto determinante in diverse partite. Sono contento che abbiamo raggiunto un accordo per fargli vestire i colori giallorossi anche il prossimo anno.”

Le parole di mister Christian Presciutti: “Dopo la grande stagione insieme, sono molto contento del rinnovo di Beto, un ragazzo che non si è mai risparmiato, solido e lucido in partita, dotato anche di un gran tiro. Sono sicuro che con noi possa crescere ancora molto e togliersi belle soddisfazioni.”

Il commento del direttore sportivo Mariano Rampolla: “Siamo molto contenti del rinnovo di De Freitas. Quest’anno ha dimostrato, oltre a importanti capacità realizzative, una grande visione di gioco e un’intesa immediata con tutta la squadra. Credo abbia ancora ampi margini di miglioramento. Ora partirà con la sua nazionale per disputare il Mondiale a Singapore: un’esperienza che non potrà che arricchirlo ulteriormente e che sarà utile anche per la prossima stagione di Serie A1 con la Rari”.

Il primo tassello è stato fissato. La nuova stagione può iniziare a prendere forma.