Salernitana, frenata per Martusciello all’Inter. E Russo saluta l’Italia Il tecnico ischitano non trova l'accordo con i nerazzurri: al suo posto Samuel

Sfuma la possibilità di un accordo con l’Inter per Giovanni Martusciello. Il tecnico ischitano, scelto lo scorso giugno dall’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi per la panchina della Salernitana, non ha trovato l’intesa con il club nerazzurro che lo aveva individuato come vice di Christian Chivu. Ballava la chiusura del contratto in essere con la Salernitana e con scadenza nel 2026. Semaforo giallo ed opportunità che è sfumata, con i nerazzurri che hanno virato su Walter Samuel.

Da domani invece terminerà l’avventura del salernitano Salvatore Russo con la nazionale. L’esonero di Luciano Spalletti porterà lo staff tecnico a lasciare la guida dell’Italia al termine della sfida con il Moldavia. L’ex calciatore della Salernitana però resterà nello staff dell’allenatore toscano, con il quale ha condiviso la gioia dello scudetto con il Napoli nel 2022-2023 nelle vesti di collaboratore tecnico.