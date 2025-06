Salernitana, Stojanovic: "Anno difficile ma la città merita la salvezza" L'esterno sloveno: "In caso di gol alla mia ex Samp non esulterei"

Petar Stojanovic pensa solo alla Salernitana e alla salvezza in serie B. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l’esterno ha commentato il momento della squadra granata dal ritiro della Slovenia: “Quest’anno è stato veramente difficile per tutti noi giocatori. Per fortuna alla fine abbiamo fatto tre, quattro buoni risultati di fila che ci hanno permesso di rimanere attaccati a un posto nella playout. Noi siamo pronti per lo spareggio contro la Sampdoria: l’obiettivo è salvare la Salernitana. A Genova sono stato felice e se dovessi fare il gol salvezza non esulterei, mai!".

La situazione però non è delle migliori: “Il fatto di non sapere quando e se si gioca o di poter andare con la nazionale è stato difficile. Solo all’ultimo momento si è deciso che avremo avuto il via libera per andare in nazionale“. Sulla stagione: “Iniziammo la stagione molto bene sotto la guida di Martusciello, che propone un calcio molto bello. Ma purtroppo i risultati non sono stati quelli desiderati. La situazione non è semplice ma noi dobbiamo assolutamente salvare la Salernitana. Quando vedi la gente in città e allo stadio che vive per questo club dobbiamo ripagarli. L’unica cosa che conta adesso è la salvezza”.