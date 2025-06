Salernitana, attesa per il Coni. Il Tfn fissa la data del ricorso granata In serata potrebbe arrivare la decisione del Coni. Il Tfn invece fissa la data

Ore di attesa. La Salernitana aspetta il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni. Questa mattina il pool di legali granata composto da Francesco Fimmanó e Salvatore Sica ha dibattuto sul ricorso per l’annullamento del comunicato n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale il presidente Bedin rinviò il playout con il Frosinone a data da destinarsi. In serata è attesa la decisione, con il club granata che aspetta. In caso di semaforo rosso, il club campano immagina di poter spostare la partita sui banchi del Tar, cambiando così terreno di gioco.

Intanto, nella giornata di ieri la Salernitana aveva ufficializzato l'invio del ricorso cautelativo al Tribunale federale nazionale per la sospensione della disputa dello spareggio con la Sampdoria. La tesi granata punta a cancellare il documento di annullamento dei playout e il successivo atto ufficiale in cui vengono comunicate le date ma non l'avversario del doppio confronto a firma del presidente Bedin. La discussione è stata fissata per venerdì 13 maggio alle ore 15. Quando al playout mancheranno poco più di 48 ore al fischio d'inizio.