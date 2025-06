Caso play-out, la Lega B è pronta a pubblicare gli accoppiamenti La decisione dopo il Consiglio direttivo di oggi, intanto la Salernitana pensa solo al campo

La fissazione dell''udienza cautelare al Tribunale Federale Nazionale (venerdì alle 15 è in programma la discussione) dopo il ricorso presentato dalla Salernitana, non cambierà i piani della Lega di B. Già nella mattinata di domani, infatti, la serie cadetta dovrebbe pubblicare la classifica finale ed annunciare gli accoppiamenti dei play-out, in programma domenica 15 giugno e venerdì 20 giugno.

In giornata il presidente Paolo Bedin ha riunito il Consiglio direttivo che, dopo aver preso atto degli esiti positivi ottenuti nei gradi di giudizio (il Collegio di Garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana ed il Brescia si è ritirato dal contenzioso), procederà alla pubblicazione degli abbinamenti. Uno step necessario per far partire la prevendita e mettere in moto la macchina organizzativa delle rispettive società.

Anche l'orientamento della Salernitana non sembra essere cambiato. La società granata è concentrata sul campo, è convinta che i play-out si disputeranno e intende disputarli perché “conquistati” sul campo. Marino sta lavorando intensamente e giovedì la squadra partirà per il ritiro di Novarello. Nel frattempo però il club del presidente Danilo Iervolino prosegue la battaglia legale per rivendicare un diritto che le è stato privato (la partita con il Frosinone) e che sta comportando danni, anche patrimoniali, alla Salernitana.