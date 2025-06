Sampdoria-Salernitana, scatta la prevendita: info e dettagli I doriani puntano al pienone

Sampdoria-Salernitana è ufficiale alle ore 20:30 di domenica. Il club doriano sui propri canali ha anche annunciato il via alla prevendita. Occhi sul settore ospiti: dalle ore 15:00 i residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti solo ed esclusivamente per il settore Ospiti. I biglietti saranno fino alle ore 19:00 di sabato 14 giugno online sul circuito dedicato che nei punti fisici. Il prezzo dei tagliandi è di dieci euro.

Il club doriano punta al pienone a Marassi. Per gli abbonati scatterà una fase di prelazione con costo del tagliando a un euro. I prezzi alternano dai 2,50 euro ai 10 euro nei settori popolari, con scontistiche per gli Under 14.