Salernitana, ultras tra diserzione e sostegno: "I granata hanno bisogno di noi" "Salerno non si piega" si scontra con l'appello di vicinanza alla squadra

Il playout tra Sampdoria e Salernitana fa emergere anche la posizione discordante tra le diverse anime del tifo. Se una parte dei gruppi organizzati e degli ultras spingono per la diserzione, testimoniata anche dagli striscioni affissi nei punti nevralgici della città, al grido di "Salerno non si piega", il Direttivo Ultras prova invece a chiedere al popolo della Bersagliera di stringersi intorno alla sua squadra. L'annuncio arriva attraverso un lungo comunicato stampa: "Nei momenti più complicati di questo ennesimo campionato al di sotto delle aspettative, avevamo promesso di stare al fianco della squadra fino alla fine: Così è stato e così sarà! Quando tutto sarà finito tireremo le somme, e con estrema franchezza chiederemo spiegazioni a chi realmente ci ha portato in questa situazione.

Rispetto alle vicende legate al rinvio dei PLAY-OUT da parte della Lega calcio serie B, che ancora una volta ha mancato di rispetto ai tifosi, ad una città intera, (rinviando gli spareggi con il Frosinone 24 ore della prima partita), NOI ultras, prendiamo le distanze da queste scelleratezze che non rispecchiano ciò che il campo(giudice supremo) decretava, indignandoci ai giochi di potere che questi fantocci avevano attuato al fine di salvaguardare i propri interessi, in preda alla rabbia e visibilmente spiazzati, avevamo deciso di manifestare il nostro disappunto verso chi gestisce il calcio, annunciando la diserzione. Nei giorni successivi, a mente fredda, abbiamo ripensato e rivalutato la decisione presa e abbiamo deciso di rispondere a tali soprusi a modo nostro, come solo gli ultras sanno fare, ovvero essere presenti e sostenere la Salernitana contro tutto e tutti! Tra carte bollate, ricorsi e controricorsi mancati, si è arrivati, all’ufficialità dei PLAY-OUT.

ORA quindi, abbiamo uno spareggio da disputare e la SALERNITANA DA SALVARE. Ed è per questo che annunciamo la nostra presenza sui gradoni a sostegno dei granata, nella gara di andata a Genova, e quella di ritorno a Salerno. FACCIAMO UN APPELLO A TUTTO IL POPOLO GRANATA: La Salernitana deve lottare a denti stretti per la permanenza in Serie B, ed è per questo, che chiamiamo a raccolta tutti coloro che amano la BERSAGLIERA, per sostenerla fino alla fine! Il nostro obiettivo è quello di trasmettere la nostra rabbia, la nostra passione e il nostro spirito di appartenenza a chi scende in campo.

IL SOSTEGNO DI CIASCUNO DI NOI È FONDAMENTALE! Invitiamo i salernitani, la provincia tutta, a riempire gli spalti e colorarli con il colore più bello che c'è, chiediamo a chiunque sarà presente, di portare con se una sciarpa, una bandiera, uno stendardo, qualsiasi cosa rappresenti i nostri colori, dobbiamo creare un'atmosfera da brividi, per far sentire il calore e la passione che solo noi sappiamo trasmettere. Ogni coro, ogni incitamento può fare la differenza. Non possiamo permettere che la nostra BERSAGLIERA si senta sola.

LA NOSTRA SALERNITANA HA BISOGNO DI NOI!!! TUTTI INSIEME, facciamo sentire la voce, la rabbia e l'orgoglio e SOSTENIAMOLA FINO ALLA FINE!!! Nonostante divieti, abusi e repressioni, abbiamo un futuro da scrivere, costruire e difendere ancora. SIAMO SALERNITANI E COMBATTIAMO PER LA SALERNITANA! In ogni caso, teniamo a precisare che rispetteremo qualsiasi decisione diversa dalla nostra".