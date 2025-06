Ansia Sampdoria, si fermano due attaccanti Evani incrocia le dita e fa i conti con un reparto offensivo non al top

La marcia d’avvicinamento in casa Sampdoria alla gara-1 dei playout con la Salernitana si apre con un doppio dubbio di formazione per Alberico Evani. Il tecnico doriano ha dovuto rinunciare in settimana a due attaccanti: Fabio Abiuso e Massimo Coda si sono fermati nel corso della seduta mattutina per problemi fisici da valutare. La Sampdoria parla di scelta precauzionale ma l’allarme ora rimbalza forte anche alla luce delle condizioni non ottimali di Mbaye Niang e con Fabio Borini non ancora rientrato dal problema rimediato proprio contro la Salernitana.

Parzialmente in gruppo Alex Ferrari, pronto a guidare la difesa. Iter di recupero per Giorgio Altare, Samuele Perisan e Gennaro Tutino. Ancora assente Bartosz Bereszynski che, dopo il doppio impegno con la Polonia, tornerà a disposizione domani, giovedì, per un nuovo appuntamento mattutino.